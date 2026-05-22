Piden hasta 15 años de prisión para el exjefe del Cuartel Central de Bomberos por abusar de una subalterna

Se realizaron ayer los alegatos en el juicio oral y público que se realizó para analizar la conducta del exjefe del cuartel de Bomberos Central de Bahía Blanca, Daniel Eduardo Umaño, por abusar de una mujer que trabajaba con él.

El fiscal Diego Torres solicitó la pena de 8 años de prisión para el acusado, la representante de la víctima – la abogada Viviana Lozano- pidió que sea condenado a 15 años de prisión, mientras que la defensa solicitó su absolución.

Según la causa, durante los años 2019 y 2021, Umaño aprovechó diversas situaciones dentro del cuartel ubicado en calle Castelli al 400 para abrazar, tocar y besar a la mujer, en contra de su voluntad.

Todas estas situaciones abusivas se repetían de manera cotidiana durante la jornada laboral, aprovechando el hombre su superioridad jerárquica.

Umaño llegó a juicio acusado de abuso sexual simple, reiterado, agravado por haber sido cometido por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones.

El fallo del Tribunal Oral Criminal Nº 1 se conocerá el próximo miércoles 27, en horas del mediodía.