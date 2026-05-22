viernes, mayo 22, 2026
Locales

Un camión volcó en la ruta 51

De La Bahía Noticias

El vuelco de un camión se produjo este viernes en el kilómetro 674 de la ruta 51, en el tramo comprendido entre Don Alfredo y el Dique Paso de las Piedras.

El conductor del transporte de carga general perteneciente a la firma Cooperativa Obrera, cuya identidad no fue suministrada oficialmente, no sufrió lesiones, aunque fue trasladado a la unidad sanitaria de Saldungaray por precaución.

“El tránsito no estuvo interrumpido”, detallaron fuentes del cuartel de Bomberos de Saldungaray.

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