Un camión volcó en la ruta 51

El vuelco de un camión se produjo este viernes en el kilómetro 674 de la ruta 51, en el tramo comprendido entre Don Alfredo y el Dique Paso de las Piedras.

El conductor del transporte de carga general perteneciente a la firma Cooperativa Obrera, cuya identidad no fue suministrada oficialmente, no sufrió lesiones, aunque fue trasladado a la unidad sanitaria de Saldungaray por precaución.

“El tránsito no estuvo interrumpido”, detallaron fuentes del cuartel de Bomberos de Saldungaray.