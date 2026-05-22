“El precio promedio de la yerba en góndola experimentó una caída real significativa del 46%”

El presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Rodrigo Correa, defendió la desregulación del sector y explicó las reformas en el organismo.

“El precio regulado operó históricamente como un impuesto invisible al consumo, encareciendo de productos para los argentinos”, dijo el funcionario, antes de considerar que “la eliminación del precio mínimo obligatorio marcó el paso de una economía administrada a un funcionamiento basado en la libre competencia”.

“Los datos desmienten los pronósticos de colapso y demuestran un proceso de saneamiento estructural. Hoy se observa que obtuvimos un beneficio directo al consumidor. El precio promedio de la yerba mate en góndola ha experimentado una caída real significativa del 46%, terminando con la distorsión de precios que perjudicaba a los hogares”, explicó el presidente del INYM.

“En los últimos dos años, el frente exportador se expandió de manera histórica, representando las ventas externas cercanas al 20% del total comercializado, casi el doble de la media histórica. En 2025, la Argentina recuperó, luego de 7 años, el primer puesto como mayor país exportador de yerba mate a nivel global”, argumentó.

Asimismo, Correa manifestó que “es fundamental desarmar la retórica populista que sostiene que la regulación protegía al eslabón más débil”.

“Los registros históricos de la última década muestran que el control de precios fue la estructura que mantuvo aproximadamente al 60% de los productores pequeños, hasta 10 hectáreas, atrapados en la dependencia del minifundio”, observó.

Para finalizar, el titular del INYM ratificó que “el Instituto no volverá a implementar mecanismos de fijación o control de precios que asfixien la innovación y perpetúen la ineficiencia”.

“La desregulación no es una coyuntura, es el único camino probado hacia una industria yerbatera moderna, competitiva, exportadora y, fundamentalmente, independiente”, concluyó.