viernes, mayo 22, 2026
Locales

Anuncian cortes de energía en cuatro sectores de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES anunció cortes de energía en cuatro sectores de Bahía Blanca por tareas de mantenimiento.

– de 8 a 10 en el cuadrante comprendido por las calles Ingeniero Luigi, Berutti, Montevideo, Santa Fe.

– de 9:30 a 13:30 en el cuadrante comprendido por las calles San Martín, Guillermo Torres, Sargento Cabral, Plunket.

– de 9:30 a 15 en el cuadrante comprendido por las calles Roca, Mitre, Sarmiento, Vieytes.

– de 10 a 13 en el cuadrante comprendido por las calles  Ramón y Cajal, Pilmaiquen, Melipal, Cumeruca.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

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