Anuncian cortes de energía en cuatro sectores de Bahía Blanca

La empresa EDES anunció cortes de energía en cuatro sectores de Bahía Blanca por tareas de mantenimiento.

– de 8 a 10 en el cuadrante comprendido por las calles Ingeniero Luigi, Berutti, Montevideo, Santa Fe.

– de 9:30 a 13:30 en el cuadrante comprendido por las calles San Martín, Guillermo Torres, Sargento Cabral, Plunket.

– de 9:30 a 15 en el cuadrante comprendido por las calles Roca, Mitre, Sarmiento, Vieytes.

– de 10 a 13 en el cuadrante comprendido por las calles Ramón y Cajal, Pilmaiquen, Melipal, Cumeruca.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.