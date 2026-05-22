Empleadas domésticas: ARCA elimina el recibo de sueldo manual

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la implementación obligatoria del recibo de sueldo electrónico para las empleadas de Casas Particulares.

La medida alcanza a más de 600.000 trabajadoras y obliga a emitir los comprobantes exclusivamente a través de la web de ARCA.

La decisión quedó oficializada a través de la Resolución General 5850/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, y se enmarca en la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

Desde ahora, los empleadores deberán emitir los recibos exclusivamente de manera digital mediante el sistema “Registro Especial del Personal de Casas Particulares” con Clave Fiscal.

Con este cambio, los antiguos recibos confeccionados manualmente dejarán de tener validez frente al organismo recaudador.

A partir de ahora, la validación mediante Clave Fiscal reemplazará la firma tradicional del empleador. Además, el organismo habilitó nuevas herramientas para que las trabajadoras puedan acceder en tiempo real a su información laboral.