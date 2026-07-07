El comercio bahiense estará cerrado el 9 de Julio y abrirá con normalidad el viernes

Un relevamiento realizado por la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca entre comercios y empresas de Bahía Blanca indicó que la mayoría de los establecimientos abrirá con normalidad el viernes 10 de julio, jornada declarada por el Gobierno nacional como día no laborable con fines turísticos.

De acuerdo con el artículo 167 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, en los días no laborables la decisión de trabajar o no queda exclusivamente a criterio del empleador.

En ese marco, los trabajadores que presten tareas durante esa jornada percibirán salario simple.

En cambio, si el empleador decide no abrir el establecimiento, deberá abonar igualmente el jornal correspondiente.

Por otra parte, respecto del feriado nacional del jueves 9 de Julio, la mayoría de los comercios consultados manifestó que permanecerá cerrada en conmemoración del Día de la Independencia.