Volcó en la ruta 35, abandonó el auto y la Policía lo encontró sano en su casa

Un joven protagonizó un vuelco sobre la ruta 35, jurisdicción de la provincia de La Pampa, y abandonó el vehículo tras el siniestro.

Luego de una serie de averiguaciones, la Policía logró localizarlo en su domicilio de General San Martín, donde un examen médico confirmó que no presentaba lesiones.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:16 de ayer cuando personal de la Comisaría Departamental de Bernasconi fue alertado sobre un automóvil volcado a la vera de la ruta.

Al llegar al kilómetro 161, los efectivos encontraron un Volkswagen Gol sobre la banquina sur, con importantes daños materiales producto de un despiste seguido de un vuelco. El vehículo estaba vacío y no había personas en las inmediaciones.

A partir de las tareas investigativas, la Policía logró identificar al conductor y lo ubicó en su vivienda de General San Martín.

Por prevención, el joven fue trasladado al hospital local para una evaluación médica, donde se constató que se encontraba en buen estado de salud y sin lesiones. (El Diario de La Pampa)