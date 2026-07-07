martes, julio 7, 2026
Nacionales

Ley de Financiamiento Universitario: ADUNS evalúa un paro por tiempo indeterminado

De La Bahía Noticias

Trabajadores docentes de las universidades nacionales afirmaron que llevan 259 días de pérdida salarial, pese a la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, y reclamaron su cumplimiento pleno.

En ese marco, desde ADUNS plantearon la necesidad de impulsar un paro por tiempo indeterminado hasta que se aplique íntegramente la normativa, incluyendo el pago de los aumentos retroactivos y las actualizaciones salariales correspondientes.

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