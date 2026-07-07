Aumentó la Canasta Básica Alimentaria en Bahía Blanca durante junio

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) necesaria para cumplir con los requerimientos alimentarios de una familia tipo 2 (padre, madre y dos hijos en edad escolar) se ubicó en $720.059 durante el mes de junio en Bahía Blanca.

De este modo, se dio un alza de 0,2% con respecto al mes anterior, informó el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca.

Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) para la misma familia costó $ 1.742.543 que son necesarios para cubrir sus consumos básicos, tanto alimentarios como no alimentarios, y así superar el umbral de pobreza.

Durante el período analizado, los aumentos más significativos se registraron en productos como el tomate (20,4%), la lechuga (17,7%), la manzana (8,2%), las arvejas en lata (6,8%), la papa (6,5%) y el queso crema (6,3%).

También presentaron incrementos relevantes los jugos concentrados (5,8%), la batata (5,5%), el hueso con carne (5,1%) y la cerveza (3,9%) por citar algunos. Por otra parte, se observaron descensos en diversos componentes de la CBA, destacándose las bajas en productos como la mandarina (-19,4%), la paleta cocida (-16,9%), la yerba (-9,4%), la naranja (-9,4%).

También registraron caídas la manteca (-8,4%), la cebolla (-8,1%), la soda (-4,9%), el tomate envasado (-4,8%), entre otros.

Por el lado de los bienes y servicios no alimentarios influyeron principalmente los incrementos en electricidad (8,8%), transporte urbano (6%), ropa exterior para hombre (4,9%), jabones de limpieza (4,8%), servicios sanitarios, gas y otros combustibles (4,7%), por citar los más relevantes.