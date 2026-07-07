Siguen las obras de recambio de cañerías de agua en distintos sectores de Bahía Blanca

La empresa ABSA informa que este martes continúan los trabajos sobre la red de agua como parte de las obras de recambio de cañerías que la DIPAC ejecuta en Bahía Blanca.

En Araucanos y Laferrere, en Harding Green, se realizan trabajos de ajuste, afectando el suministro de agua en ese barrio, en Viajantes del Sur, Villa Aeropuerto, San Vicente, Base Aeronaval Comandante Espora, 17 de Agosto y Villa Hipódromo, hasta la finalización de las tareas.

También hoy se ejecutan trabajos en calle Berutti en sus intersecciones con Villarino, Fitz Roy y España, que afectarán el servicio en el micro y macrocentro, y en barrio Pedro Pico.

En ambos casos, se solicita a las personas usuarias, utilizar las reservas de agua sólo para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta que se normalice el servicio.