martes, julio 7, 2026
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La OMIC registró un crecimiento en la atención al público durante el primer semestre de 2026

De La Bahía Noticias

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) dio a conocer su informe de gestión correspondiente al período enero-junio, en el que destaca un importante incremento en la cantidad de trámites y consultas atendidas respecto del mismo período de 2025.

Según el informe, la atención en la oficina creció 55,98% en consultas por servicios públicos, 25,10% en audiencias, 80,65% en mediaciones comunitarias y 94,62% en el dinero recuperado en beneficio de los consumidores.

En cuanto al ranking de reclamos recibidos, el primer lugar lo ocuparon los bancos, con 436 presentaciones. Le siguieron los casos vinculados a estafas, con 259 reclamos, y las garantías, con 179.

Además, la OMIC informó que durante el primer semestre se registraron 112 consultas de mediación comunitaria, de las cuales 28 avanzaron hasta la instancia de audiencia.

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