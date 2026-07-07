martes, julio 7, 2026
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En agosto se realizará un curso gratuito de Manipulación de Alimentos: cómo anotarse

De La Bahía Noticias

Se dictará en agosto un curso gratuito de Manipulación de Alimentos, destinado a personas mayores de 16 años, sin necesidad de contar con estudios o conocimientos previos.

La capacitación se dictará en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera, ubicado en Zelarrayán 560, los viernes de 18 a 21, a partir del 7 de agosto. El curso tendrá una duración de cinco encuentros.

Quienes deseen inscribirse deberán presentarse el martes 4 de agosto, de 13:30 a 16:30, en Zelarrayán 560, con fotocopia del DNI y constancia de CUIL.

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