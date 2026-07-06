El Concejo Deliberante avanza en una ordenanza integral contra el maltrato animal

El Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca fue sede de una nueva mesa de trabajo destinada a avanzar en la elaboración de una ordenanza integral sobre prevención, abordaje y sanción del maltrato y la violencia animal.

Del encuentro participaron concejalas y concejales, representantes de organizaciones proteccionistas, instituciones de la ciudad, vecinos autoconvocados, profesionales y el secretario general de la Fiscalía General, Santiago Garrido, quien aportó su visión sobre los procedimientos de intervención y la articulación entre los distintos organismos.

La reunión dio continuidad a las distintas iniciativas ya presentadas con el objetivo de unificar propuestas y construir una normativa consensuada que fortalezca la respuesta del Estado local frente a este tipo de situaciones.

Entre los principales ejes abordados se destacaron la prevención, los circuitos de denuncia, los mecanismos de intervención y seguimiento, la coordinación entre las áreas competentes y la aplicación de sanciones cuando corresponda.