lunes, julio 6, 2026
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El Concejo Deliberante avanza en una ordenanza integral contra el maltrato animal

De La Bahía 915

El Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca fue sede de una nueva mesa de trabajo destinada a avanzar en la elaboración de una ordenanza integral sobre prevención, abordaje y sanción del maltrato y la violencia animal.

Del encuentro participaron concejalas y concejales, representantes de organizaciones proteccionistas, instituciones de la ciudad, vecinos autoconvocados, profesionales y el secretario general de la Fiscalía General, Santiago Garrido, quien aportó su visión sobre los procedimientos de intervención y la articulación entre los distintos organismos.

La reunión dio continuidad a las distintas iniciativas ya presentadas con el objetivo de unificar propuestas y construir una normativa consensuada que fortalezca la respuesta del Estado local frente a este tipo de situaciones.

Entre los principales ejes abordados se destacaron la prevención, los circuitos de denuncia, los mecanismos de intervención y seguimiento, la coordinación entre las áreas competentes y la aplicación de sanciones cuando corresponda.

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