lunes, julio 6, 2026
Locales

El programa Casa por Casa realizó casi 700 visitas en junio para prevenir enfermedades respiratorias

De La Bahía 915

El Municipio de Bahía Blanca informó que el programa Casa por Casa, destinado a prevenir internaciones por enfermedades respiratorias en niños y niñas, realizó 691 visitas domiciliarias durante el último mes.

Según se indicó, el 14% de los hogares relevados requirió algún tipo de intervención posterior por parte de los equipos de salud.

Además, 432 personas recibieron asesoramiento a través del Programa Integral de Salud Mental “Hablemos”.

Durante cada recorrido, los equipos municipales también controlan la libreta sanitaria de los niños, verifican el cumplimiento del calendario de vacunación y promueven hábitos saludables para prevenir enfermedades y fortalecer el cuidado de la salud.

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