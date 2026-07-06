El programa Casa por Casa realizó casi 700 visitas en junio para prevenir enfermedades respiratorias

El Municipio de Bahía Blanca informó que el programa Casa por Casa, destinado a prevenir internaciones por enfermedades respiratorias en niños y niñas, realizó 691 visitas domiciliarias durante el último mes.

Según se indicó, el 14% de los hogares relevados requirió algún tipo de intervención posterior por parte de los equipos de salud.

Además, 432 personas recibieron asesoramiento a través del Programa Integral de Salud Mental “Hablemos”.

Durante cada recorrido, los equipos municipales también controlan la libreta sanitaria de los niños, verifican el cumplimiento del calendario de vacunación y promueven hábitos saludables para prevenir enfermedades y fortalecer el cuidado de la salud.