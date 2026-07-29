El Concejo Deliberante pidió un informe sobre la situación del Hospital Penna

El Concejo Deliberante aprobó una resolución que solicita al director ejecutivo del Hospital Penna, Jorge Moyano, un informe sobre la situación actual del establecimiento.

La iniciativa establece un plazo de 30 días corridos para responder por escrito sobre el estado general del servicio, la capacidad operativa, la disponibilidad de insumos y recursos humanos, y las prestaciones que brinda el hospital a la comunidad.

Además, requiere información sobre el impacto de la reciente renuncia del jefe del Servicio de Cirugía y las medidas adoptadas para garantizar la continuidad de la actividad quirúrgica, la cobertura de guardias y la programación de cirugías.

“La dimisión genera incertidumbre respecto al impacto real, operativo y prestacional en dicha área crítica, siendo imperioso conocer las medidas de contingencia adoptadas por la dirección para garantizar la normal continuidad de las intervenciones quirúrgicas y la atención de los pacientes”, señala la resolución 212/2026.