miércoles, julio 29, 2026
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Comenzó una obra de recambio de colector cloacal en Ingeniero White

De La Bahía Noticias

El Municipio de Bahía Blanca informó el inicio de la obra de recambio del colector cloacal en la intersección de Vélez Sarsfield y San Martín, en Ingeniero White.

Los trabajos tienen como objetivo mejorar el funcionamiento del sistema cloacal de la localidad.

Según se indicó, la intervención forma parte de las obras de saneamiento previstas para optimizar el servicio y beneficiar a los vecinos del sector.

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