Declaran de Interés Municipal las actividades por el centenario del club Pacífico de Cabildo

El Concejo Deliberante de Bahía Blanca declaró de Interés Municipal las actividades organizadas por la Subcomisión del Centenario del club Pacífico de Cabildo, con motivo de los 100 años de la institución, que se cumplirán el 30 de agosto de 2027.

La iniciativa señala que la Subcomisión fue conformada para organizar, planificar y promover las distintas propuestas conmemorativas.

Asimismo, destaca que las actividades previstas apuntan a recuperar la memoria institucional, reconocer a quienes formaron parte de la historia del club y convocar a la comunidad de Cabildo a participar de los festejos por el centenario de la entidad.

ASÍ SERÁN LOS FESTEJOS POR LOS 99 AÑOS DE PACÍFICO DE CABILDO