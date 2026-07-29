miércoles, julio 29, 2026
Nacionales

Afirman que la Justicia de Brasil investiga si el viaje de Milei fue financiado con fondos públicos argentinos

De La Bahía Noticias

El exembajador argentino en España Ricardo Alfonsín aseguró que la Justicia brasileña investiga si los gastos derivados del viaje del presidente Javier Milei a Brasil, donde participó de una actividad en respaldo de la candidatura de Flávio Bolsonaro, fueron financiados por el Estado argentino.

“La legislación de Brasil prohíbe a los partidos políticos organizar actividades partidarias financiadas por un Estado, empresa o persona física extranjera. Esto es lo que investiga”, apuntó Alfonsín en su cuenta de X.

En ese marco, el exembajador indicó que la investigación busca determinar si la participación de Milei en el acto político que se realizó días atrás en San Pablo fue costeada con recursos públicos argentinos.

“Si los gastos que originó la actividad de Milei (promoviendo la candidatura de Bolsonaro) fueron o no pagados por el Estado Argentino. Eso no se puede hacer”, sentenció.

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