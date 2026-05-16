El Concejo Deliberante reconocerá a los mejores promedios de la UNS y de la UTN

El Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca distinguirá el próximo lunes a los graduados con mejor promedio, tanto de la Universidad Nacional del Sur, como de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Bahía Blanca.

El acto, que en esta ocasión reconocerá a los alumnos recibidos con mayor puntaje promedio correspondiente al ciclo lectivo 2024, se llevará a cabo a las 9:30 en el recinto deliberativo de Sarmiento 12.

POR LA UNS

PERGOLESI FUENTES, HUILÉN / Licenciada en Ciencias de la Educación/ Promedio: 9,70

SAENZ, Francisco / Licenciado en Ciencias de la Educación/ Promedio: 9,69

DINGEVAN, Juan Ignacio / Licenciado en Ciencias de la Computación/ Promedio: 9,68

VERA, Nicolás Alejandro / Licenciado en Ciencias de la Computación / Promedio: 9,68

DOMINGUEZ, Mateo / Licenciado en Química / Promedio: 9,62

GONCALVES, Agustín Leandro / Licenciado en Química / Promedio: 9,62

MARTÍNEZ AGUEDA, Camila / Ingeniera Electrónica / Promedio: 9,60

De BATTISTA, Daniel / Licenciado en Economía / Promedio: 9,57

NIEVA, Micaela Agustina / Licenciada en Ciencias de la Educación / Promedio: 9,55

GORJÓN BLANCO, Débora Nerea / Farmacéutica / Promedio: 9,55

SOTELO, Florencia Anahí / Farmacéutica / Promedio: 9,55

POR LA UTN

LEBED, Hernán Maximiliano / Licenciado en Organización Industrial / Promedio: 8,91

CHAVEZ BARROSO, Ludmila / Licenciado en Org. Industrial / Promedio: 8,86

URBAN, Edgar Alejandro / Ingeniero Civil / Promedio: 8,75

ZENTNER, Ana Clara / Licenciada en Organización Industrial / Promedio: 8,73

GIANNOTTO, Juliana / Licenciado en Organización Industrial / Promedio: 8,71

PEREZ, Verónica Natalí / Licenciada en Organización Industrial / Promedio: 8,47

BONFIGLIO, Matías Eduardo / Ingeniero Civil / Promedio: 8,36

PUENTE, Gastón Nicolás / Licenciado en Organización Industrial / Promedio: 8,29

FONTANA, David / Ingeniero Eléctrico / Promedio: 8,28

ALVAREZ, Diego Hernán / Ingeniero Electró nico / Promedio: 8,17