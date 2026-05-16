El Concejo Deliberante reconocerá a los mejores promedios de la UNS y de la UTN
El Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca distinguirá el próximo lunes a los graduados con mejor promedio, tanto de la Universidad Nacional del Sur, como de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Bahía Blanca.
El acto, que en esta ocasión reconocerá a los alumnos recibidos con mayor puntaje promedio correspondiente al ciclo lectivo 2024, se llevará a cabo a las 9:30 en el recinto deliberativo de Sarmiento 12.
POR LA UNS
PERGOLESI FUENTES, HUILÉN / Licenciada en Ciencias de la Educación/ Promedio: 9,70
SAENZ, Francisco / Licenciado en Ciencias de la Educación/ Promedio: 9,69
DINGEVAN, Juan Ignacio / Licenciado en Ciencias de la Computación/ Promedio: 9,68
VERA, Nicolás Alejandro / Licenciado en Ciencias de la Computación / Promedio: 9,68
DOMINGUEZ, Mateo / Licenciado en Química / Promedio: 9,62
GONCALVES, Agustín Leandro / Licenciado en Química / Promedio: 9,62
MARTÍNEZ AGUEDA, Camila / Ingeniera Electrónica / Promedio: 9,60
De BATTISTA, Daniel / Licenciado en Economía / Promedio: 9,57
NIEVA, Micaela Agustina / Licenciada en Ciencias de la Educación / Promedio: 9,55
GORJÓN BLANCO, Débora Nerea / Farmacéutica / Promedio: 9,55
SOTELO, Florencia Anahí / Farmacéutica / Promedio: 9,55
POR LA UTN
LEBED, Hernán Maximiliano / Licenciado en Organización Industrial / Promedio: 8,91
CHAVEZ BARROSO, Ludmila / Licenciado en Org. Industrial / Promedio: 8,86
URBAN, Edgar Alejandro / Ingeniero Civil / Promedio: 8,75
ZENTNER, Ana Clara / Licenciada en Organización Industrial / Promedio: 8,73
GIANNOTTO, Juliana / Licenciado en Organización Industrial / Promedio: 8,71
PEREZ, Verónica Natalí / Licenciada en Organización Industrial / Promedio: 8,47
BONFIGLIO, Matías Eduardo / Ingeniero Civil / Promedio: 8,36
PUENTE, Gastón Nicolás / Licenciado en Organización Industrial / Promedio: 8,29
FONTANA, David / Ingeniero Eléctrico / Promedio: 8,28
ALVAREZ, Diego Hernán / Ingeniero Electró nico / Promedio: 8,17