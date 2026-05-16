Precios de los combustibles: “La demanda se caía”, dijo el presidente de YPF

El presidente de YPF, Horacio Marín también, se refirió a la política de precios de los combustibles y dijo que YPF adoptó una estrategia propia sin intervención estatal.

“No tiene nada que ver Estado nacional, Estado provincial, estados municipales”, afirmó a Cadena 3, al tiempo que señaló que la empresa decidió acompañar a los consumidores porque la demanda comenzó a resentirse frente a los aumentos.

“La demanda se caía. Empezó a ser una demanda elástica, cuando generalmente siempre es una demanda inelástica”, detalló.

Luego aclaró que “demanda inelástica significa que no importa cuánto le aumente, va a consumir igual. Demanda elástica significa que cuando te aumentan dejás de consumir porque te empieza a doler el bolsillo”.

En ese marco, resumió la posición de la empresa con una frase: “Nosotros te ayudamos y luego vos me ayudás”.

Marín explicó que, mientras dure el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre el precio internacional del petróleo, YPF buscará sostener los valores, pero advirtió que, cuando baje el Brent, la compañía mantendrá los precios constantes durante un tiempo para recuperar lo resignado ante los accionistas.

“Cuando termine el conflicto de Medio Oriente, la nafta la vamos a dejar constante el tiempo necesario para recuperar a los accionistas lo que ayudamos”, dijo.

Luego, explicó que “aunque baje el Brent mucho, ustedes no me van a poder decir: ‘No estás bajando’. Te lo dije el primer día: tenemos que recuperar lo que te ayudamos”.

Consultado sobre qué ocurrirá si el conflicto se extiende más allá de la ventana prevista, Marín admitió que no hay certezas.

“No lo sabemos”, respondió y señaló que la situación “está generando un problema económico muy grande a nivel mundial”.