El Concejo Deliberante sesionará en la UNS en homenaje a los 70 años de la universidad
Con una sesión extraordinaria en la sala de Consejo Superior de la Universidad del Sur, el Honorable Concejo Deliberante lanzará un programa de actividades por el 70° aniversario de esa casa de altos estudios.
El objetivo es fortalecer la articulación institucional y poner en valor el aporte de la universidad al desarrollo presente y futuro de Bahía Blanca.
Para presentar las ideas, que comprenden reconocimientos, una muestra fotográfica y otras iniciativas, la presidenta del deliberativo local, Gisela Caputo, mantuvo una reunión con la vicerrectora, Andrea Castellano. Llegó al rectorado acompañada del secretario legislativo del cuerpo, Gonzalo Vélez, y el concejal Claudio Carucci.
“Trasladar de manera excepcional una sesión del Honorable Concejo Deliberante al ámbito universitario es un gesto de reconocimiento al rol histórico, académico y social que la UNS ha tenido y continúa teniendo en la ciudad y la región, reafirmando el vínculo entre el conocimiento, la universidad y la política pública local”, destacó Caputo.
“La sesión extraordinaria se prevé para la próxima semana, con día y horario a confirmar, y se desarrollará respetando plenamente el marco normativo vigente y el carácter estrictamente legislativo del cuerpo deliberativo”, agregó Vélez.
Según explicaron, esta iniciativa se inscribe dentro de una agenda conmemorativa más amplia por el 70° aniversario de la Universidad Nacional del Sur, que busca fortalecer la articulación institucional y poner en valor el aporte de la universidad al desarrollo presente y futuro de Bahía Blanca.
“La UNS es una institución central en la formación académica, la producción de conocimiento, el pensamiento crítico y el desarrollo de Bahía Blanca y la región. A lo largo de estas siete décadas, su aporte trascendió lo estrictamente educativo para consolidarse como un pilar fundamental del crecimiento urbano, social, científico y cultural de la ciudad. Desde el Concejo entendemos que este aniversario es una oportunidad para reafirmar el vínculo entre universidad y política pública local, destacando el valor del conocimiento como insumo indispensable para una mejor toma de decisiones, una planificación responsable y una mirada de ciudad a largo plazo”, amplió la presidenta del HCD,
Por su parte, la vicerrectora reconoció que “para la UNS es un honor recibir a los representantes políticos de los vecinos y las vecinas en el marco de nuestro 70° aniversario. Que una sesión extraordinaria se realice en el ámbito universitario simboliza el reconocimiento a una historia compartida con la ciudad y reafirma la convicción de que la ciencia, la educación y la extensión son pilares indispensables para el desarrollo democrático y la construcción de políticas públicas con mirada estratégica. Esta iniciativa fortalece la articulación institucional y renueva el compromiso de la UNS con el presente y el futuro de Bahía Blanca y la región”.