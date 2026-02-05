Aumentó el consumo de carnes en 2025, según la Secretaría de Agricultura de la Nación

El consumo per cápita de carnes en la Argentina aumentó casi un 4% durante el 2025, con mayor peso de la aviar y porcina ante el alza de precios de la vacuna, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

La Dirección Nacional de Producción Ganadera reveló que el consumo total de carnes en el país creció un 3,85% interanual el año pasado, siendo el más alto tomando la serie 2020-2025. De esta manera, se pasó de 112,16 kg consumidos per cápita en 2024 a 116,4 kg en 2025.

El crecimiento en las tres principales categorías:

+ Carne bovina: aumentó de 48,49 kg en 2024 a 49,92 kg en 2025. (2,94%)

+ Carne porcina: registró un incremento significativo, pasando de 17,42 kg a 18,89 kg per cápita. (8,44%)

+ Carne aviar: creció de 46,25 kg a 47,68 kg (3,07%)

Desde el área ganadera destacaron que “estos resultados reflejan una mayor diversificación de la ingesta de proteínas animales, destacándose el desempeño del consumo de carne porcina (+1,47kg) y aviar (+1,42kg) como las principales dinamizadoras del crecimiento del consumo total de carnes, consolidando una tendencia estructural de los últimos años”.

Al mismo tiempo, remarcaron que “estos resultados dan cuenta del trabajo llevado adelante para fortalecer la producción, mejorar la competitividad y garantizar el acceso de la población a alimentos de calidad nutricional”.

El crecimiento de las variantes porcina y aviar dentro del mercado cárnico también está asociado a la significativa suba de precios que viene experimentando la carne vacuna en los últimos tiempos, lo que provoca optar por opciones más accesibles.

En este sentido, durante el 2025, el rubro carnes y derivados arrojó una suba promedio de los cortes vacunos relevados por el INDEC de 68,6% interanual en diciembre pasado. En orden descendente, los aumentos del precio por kilo de los cortes vacunos fueron: cuadril (72,6%), paleta (71,2%), nalga (69,7%), asado (69,4%) y carne picada común (59,9%). Mientras que la caja de cuatro hamburguesas congeladas tuvo un incremento de 45,9% frente a diciembre de 2024.

En contraste, el precio del pollo entero registró un aumento de 19,2% entre el cierre de 2024 y el cierre de 2025, reflejando una suba notoriamente menor que los principales cortes vacunos en el mismo periodo.

Asimismo, el incremento del rubro carne y derivados duplica la variación interanual del nivel general de la inflación que subió 31,7% durante el año y respecto al capítulo alimentos que registró un alza de 33,1% anual.