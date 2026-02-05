El secretario de Trabajo defendió la reforma laboral y chicaneó a la oposición y la CGT

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, volvió a defender la reforma laboral este jueves y aseguró que el proyecto fue trabajado “en una mesa de diálogo donde estaba la CGT”, por lo que desestimó las marchas anunciadas por la central obrera para los próximos días.

“Yo no haría una medida de fuerza, hay que dejar a las instituciones funcionar normalmente”, marcó el funcionario.

Para Cordero, las marchas y otras manifestaciones son “costumbres que las personas ya no ven con buenos ojos”, dijo y señaló que “cada uno es responsable de los actos que hace frente a la sociedad” porque “sino uno después reclama derechos fantásticos que no tiene nadie”.