viernes, febrero 6, 2026
Nacionales

“Son cagones”: titular de ATE cruzó a los gobernadores por la reforma laboral

De La Bahía Noticias

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, afirmó que “los gobernadores son cagones” y advirtió que “su cobardía” está “llevando puestos a los argentinos”, al referirse al apoyo de los mandatarios provinciales a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

“Le temen y se subordinan a un Gobierno que quiere exterminarlos. Después de (Martín) Llaryora y (Maximiliano) Pullaro, tenemos que ir por esos peronistas con peluca que empezaron a aparecer”, apuntó Aguiar en un comunicado, al participar de una movilización del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todas las centrales obreras en Córdoba contra la reforma laboral.

En ese marco, el sindicalista destacó: “Todas las provincias están quebradas por culpa del modelo económico, pero resulta que los Gobernadores piensan que las van a salvar entregando los derechos de los trabajadores. Tienen que saber que esta reforma laboral terminará de destruir el empleo en todo el territorio nacional”.

