El Ministerio de Justicia pidió que Milagro Sala cumpla su condena en la cárcel

De La Bahía Noticias

El Ministerio de Justicia de la Nación solicitó el cese de la prisión domiciliaria de la líder de la agrupación Tupac Amaru Milagro Sala para que “cumpla su condena tras las rejas”.

Según se informó oficialmente, el pedido fue reiterado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de que la dirigente jujeña “termine de cumplir su condena tras las rejas”.

A través de un comunicado, la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona señaló que la Subsecretaría de Derechos Humanos volvió a plantear ante el organismo internacional el fin de la medida que mantiene a Sala bajo arresto domiciliario desde 2017, y reclamó que su prisión sea efectiva, en el marco de las sentencias dictadas por la Justicia argentina.

