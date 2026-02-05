El municipio informó que continúan los trabajos en los puentes de Don Bosco y Pampa Central

El municipio de Bahía Blanca continúan los trabajos en los puentes de Don Bosco y Pampa Central, sobre el canal Maldonado, con financiamiento del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

En el marco de las tareas de corrimiento de servicios, se procedió a la colocación de caños camisa para la relocalización de instalaciones existentes del sistema de agua potable, energía eléctrica, gas y fibra óptica garantizando el funcionamiento adecuado mientras se desarrollan los trabajos.

“Este proceso permitirá iniciar la demolición de las estructuras actuales y avanzar luego con la construcción de los nuevos pilares. La reconstrucción de estos puentes mejorará la conectividad y la seguridad vial, fortaleciendo la infraestructura para toda la comunidad”, informaron fuentes municipales.