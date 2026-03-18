El desempleo saltó en el cierre de 2025 y tocó su máximo nivel desde la pandemia

En medio del parate económico y la pérdida de empresas, el desempleo se disparó del 6,4% al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, una suba de 1,1 puntos porcentuales (p.p.) frente al mismo período del año anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De esta manera, tocó su máximo nivel para un cierre de año desde 2020. Extrapolado al total de la sociedad, la desocupación afectó a cerca de 1,7 millones de argentinos.

Si bien no es el peor dato del gobierno de Javier Milei, ya que entre enero y marzo de ese mismo año el indicador alcanzó el 7,9%; sí es el dato más alto para un cuarto trimestre del año. Vale aclarar que esta distinción se hace por la estacionalidad de los datos.

En tanto, la subocupación pasó del 11,3% al 12,3%, marcando un alza de 1 p.p.; mientras que la sobreocupación se mantuvo en 29,2%.