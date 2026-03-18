Prisión preventiva para un hombre acusado de robar en una casa de Pedro Luro

En el marco de una investigación realizada por la fiscalía Nº 12 -y a través de la Ayudantía Fiscal de Villarino-, el Juzgado de Garantías Nº 3 ordenó convertir en prisión preventiva la detención que sufría Claudio Omar Humann y disponer su traslado a una unidad carcelaria.

Según la causa, el hecho ocurrió el 13 de febrero pasado cuando el imputado junto a otro sujeto no identificado irrumpieron en la vivienda ubicada entre las vías férreas y el barrio Villa Paraguaya donde violentaron la puerta de rejas que protege el acceso y dentro de edificación robaron 40 cartones de cigarrillos, un termo y otros elementos.

Los sujetos fueron observados por personal policial cuando huían a bordo de dos bicicletas cuando arrojaron una caja con los elementos sustraídos. A su vez, los uniformados lograron reconocer a Humann por su rostro.

Finalmente, para decretar la prisión preventiva se constataron los múltiples antecedentes condenatorios que tenía el imputado.