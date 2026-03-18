miércoles, marzo 18, 2026
Policiales

Prisión preventiva para un hombre acusado de robar en una casa de Pedro Luro

De La Bahía Noticias

En el marco de una investigación realizada por la fiscalía Nº 12 -y a través de la Ayudantía Fiscal de Villarino-, el Juzgado de Garantías Nº 3 ordenó convertir en prisión preventiva la detención que sufría Claudio Omar Humann y disponer su traslado a una unidad carcelaria.

Según la causa, el hecho ocurrió el 13 de febrero pasado cuando el imputado junto a otro sujeto no identificado irrumpieron en la vivienda ubicada entre las vías férreas y el barrio Villa Paraguaya donde violentaron la puerta de rejas que protege el acceso y dentro de edificación robaron 40 cartones de cigarrillos, un termo y otros elementos.

Los sujetos fueron observados por personal policial cuando huían a bordo de dos bicicletas cuando arrojaron una caja con los elementos sustraídos. A su vez, los uniformados lograron reconocer a Humann por su rostro.

Finalmente, para decretar la prisión preventiva se constataron los múltiples antecedentes condenatorios que tenía el imputado.

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