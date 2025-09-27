Tragedia en Córdoba: dos niños y un hombre murieron tras incendiarse su casa

Un incendio en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Fray Mamerto Esquiú y Buchardo, en el barrio Pueyrredón de la ciudad de Córdoba, dejó como saldo tres víctimas fatales este sábado por la madrugada.

El personal de la Dirección de Bomberos acudió al lugar y logró controlar el fuego, pero no pudo evitar el trágico desenlace.

Las víctimas fueron una niña de 10 años, un niño de 7 años y un hombre de 75 años. Una mujer, pareja del hombre fallecido y abuela de los menores, logró escapar del domicilio junto con otros tres niños.

Según el parte policial, el foco del incendio se habría originado en una de las habitaciones de la vivienda, aunque las causas aún están bajo investigación.

Un servicio de emergencias médicas se presentó en el lugar y constató los fallecimientos.

El comisario Diego Saya, de la dirección de Bomberos de la Policía, explicó: “La abuela, con la ayuda de los vecinos, pudo salir con los otros niños que estaban en la parte delantera de la casa. Por supuesto que todos están en un shock emocional” .

Y añadió: “Estamos en proceso de investigación para determinar las causas que han originado este siniestro”.

Según pudo saber Cadena 3, los abuelos tenían la custodia de los chicos, por eso vivían con ellos.