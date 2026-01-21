Mar del Plata: asaltaron una camioneta con casilla rodante y dejaron a dos niños en la Ruta 226

Lo que debía ser un viaje de descanso terminó en pesadilla para una familia mendocina que vacacionaba en Mar del Plata. Tres hombres armados interceptaron la camioneta con casilla rodante en la que se trasladaban un matrimonio y sus cuatro hijos. Tras el robo, los delincuentes se llevaron el vehículo con parte de la familia en su interior y abandonaron a dos pequeños, de 6 y 8 años, en la banquina de la Ruta Provincial 226.

El episodio ocurrió el lunes alrededor de las 23, a la altura del kilómetro 7 de la autovía. Según fuentes policiales citadas por el diario La Capital, Jesús David Matmud, de 44 años, conducía una Toyota Hilux negra con la casilla rodante enganchada, donde viajaban su esposa y los niños. El hombre detuvo la marcha unos minutos al costado de la ruta, momento en el que fueron sorprendidos por los asaltantes, quienes lo amenazaron y se hicieron con el vehículo.

Dentro de la casilla quedaron la esposa y dos de los hijos, mientras que los otros dos chicos, que habían bajado para ir al baño, fueron dejados en la banquina. Antes de que los ladrones escaparan, el conductor intentó subirse a la caja de la camioneta, pero fue obligado a tirarse bajo amenaza de arma de fuego. Una vez a salvo, él mismo dio aviso al 911.

Gracias al rápido despliegue policial, los menores fueron encontrados poco después y trasladados a una dependencia, donde se constató que estaban en buen estado de salud.

Horas más tarde, los efectivos localizaron la camioneta y la casilla en un descampado del barrio Hipódromo. En el lugar trabajó la Policía Científica para recolectar pruebas que permitan dar con los responsables.

La causa quedó caratulada como robo y hallazgo automotor, bajo la intervención de la fiscal Lorena Hirigoyen. La familia realizó la denuncia correspondiente y se confirmó que ninguno de sus integrantes sufrió lesiones.