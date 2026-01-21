miércoles, enero 21, 2026
Locales

Cortes de calles programados – Miércoles 21 de enero

Debora Pedreira

 

Cortes en continuidad

  • Por 24 horas:
    • Irigoyen, entre Av. Alem y 12 de Octubre.
  • Por 48 horas:
  • Chiclana, entre Alsina y Las Heras.
  • Mitre, entre San Juan y Santiago del Estero.
  • Perú, entre Alvarado y Mitre.

Nuevos cortes

  • De 7 a 11 hs:
    • Sarmiento y 12 de Octubre.
    • 12 de Octubre y Pasaje 3 Arroyos.
    • Bocacalle Av. Alem y Sarmiento.
    • Alsina y Av. Alem.
    • Av. Alem y Rodríguez.
    • Rodríguez y Granaderos.
  • Por 24 horas:
    • Castelli, entre Charlone y Entre Ríos.
  • Desde las 8 AM y por 48 horas:
  • Donado, entre Paunero y Granada.

 

Cambios en recorridos de colectivos

Por corte en Sarmiento

  • 520: Hacia el centro por Sarmiento, Fuerte Argentino, 19 de Mayo hasta Av. Alem.

Por corte en Chiclana

  • 502: Floresta → Villa Rosas por Sarmiento, Moreno, Güemes, España y recorrido habitual.
  • 504: White → Hospital Penna por Colón, Saavedra, Fitz Roy, Chiclana y recorrido habitual.
  • 506: Pampa Central → Villa Muñiz por Rondeau, Güemes, Fitz Roy, Chiclana y recorrido habitual.
  • 509: Parque de la Ciudad → Bella Vista por Estomba, Moreno, Güemes, Fitz Roy y recorrido habitual.
  • 512: Parque de la Ciudad → 5 de Abril por Moreno, Güemes, Fitz Roy, Chiclana y recorrido habitual.
  • 513: Parque de Mayo → Harding Green por Estomba, Moreno, Güemes, Fitz Roy, Chiclana y recorrido habitual.
  • 517: Parque de la Ciudad → Espora por Güemes, Fitz Roy, Chiclana y recorrido habitual.
  • 319: Bahía Blanca → Punta Alta por Estomba, Moreno, Güemes, Fitz Roy, Chiclana y recorrido habitual.
  • 520: Estomba, Moreno, Güemes, Saavedra, Fitz Roy y retoma Chiclana.
  • 521: Bosque Alto/Conicet → Plaza Brown por Estomba, Rodríguez, Mitre, Soler, Belgrano y Chiclana.

Por corte en Mitre (entre San Juan y Santiago del Estero)

  • 516: Cooperación → Villa Italia por Mitre, San Juan, Zapiola, Dorrego y recorrido habitual.

Por corte en Castelli (entre Charlone y Entre Ríos)

  • 517: Espora → Parque de la Ciudad por Castelli, Charlone, Terrada y recorrido habitual.

Por corte en Irigoyen

  • 519A: Centro → Patagonia Norte por Rodríguez, Urquiza, Irigoyen y recorrido habitual.

Por corte en Perú

  • 521: Bosque Alto/Conicet → Plaza Brown por Perú, Zapiola, Paraguay, Estomba y recorrido habitual.

Comentarios

You May Also Like

El Ministerio Desarrollo Productivo presentará en Bahía Blanca la “estrategia federal”

De La Bahía Noticias

Milagrosa recuperación de un cachorro que fue cubierto de pegamento

De La Bahía Noticias

Kicillof entregó viviendas en Bahía Blanca y recorrió obras del plan hídrico

De La Bahía Noticias