Cortes de calles programados – Miércoles 21 de enero
Cortes en continuidad
- Por 24 horas:
- Irigoyen, entre Av. Alem y 12 de Octubre.
- Por 48 horas:
- Chiclana, entre Alsina y Las Heras.
- Mitre, entre San Juan y Santiago del Estero.
- Perú, entre Alvarado y Mitre.
Nuevos cortes
- De 7 a 11 hs:
- Sarmiento y 12 de Octubre.
- 12 de Octubre y Pasaje 3 Arroyos.
- Bocacalle Av. Alem y Sarmiento.
- Alsina y Av. Alem.
- Av. Alem y Rodríguez.
- Rodríguez y Granaderos.
- Por 24 horas:
- Castelli, entre Charlone y Entre Ríos.
- Desde las 8 AM y por 48 horas:
- Donado, entre Paunero y Granada.
Cambios en recorridos de colectivos
Por corte en Sarmiento
- 520: Hacia el centro por Sarmiento, Fuerte Argentino, 19 de Mayo hasta Av. Alem.
Por corte en Chiclana
- 502: Floresta → Villa Rosas por Sarmiento, Moreno, Güemes, España y recorrido habitual.
- 504: White → Hospital Penna por Colón, Saavedra, Fitz Roy, Chiclana y recorrido habitual.
- 506: Pampa Central → Villa Muñiz por Rondeau, Güemes, Fitz Roy, Chiclana y recorrido habitual.
- 509: Parque de la Ciudad → Bella Vista por Estomba, Moreno, Güemes, Fitz Roy y recorrido habitual.
- 512: Parque de la Ciudad → 5 de Abril por Moreno, Güemes, Fitz Roy, Chiclana y recorrido habitual.
- 513: Parque de Mayo → Harding Green por Estomba, Moreno, Güemes, Fitz Roy, Chiclana y recorrido habitual.
- 517: Parque de la Ciudad → Espora por Güemes, Fitz Roy, Chiclana y recorrido habitual.
- 319: Bahía Blanca → Punta Alta por Estomba, Moreno, Güemes, Fitz Roy, Chiclana y recorrido habitual.
- 520: Estomba, Moreno, Güemes, Saavedra, Fitz Roy y retoma Chiclana.
- 521: Bosque Alto/Conicet → Plaza Brown por Estomba, Rodríguez, Mitre, Soler, Belgrano y Chiclana.
Por corte en Mitre (entre San Juan y Santiago del Estero)
- 516: Cooperación → Villa Italia por Mitre, San Juan, Zapiola, Dorrego y recorrido habitual.
Por corte en Castelli (entre Charlone y Entre Ríos)
- 517: Espora → Parque de la Ciudad por Castelli, Charlone, Terrada y recorrido habitual.
Por corte en Irigoyen
- 519A: Centro → Patagonia Norte por Rodríguez, Urquiza, Irigoyen y recorrido habitual.
Por corte en Perú
- 521: Bosque Alto/Conicet → Plaza Brown por Perú, Zapiola, Paraguay, Estomba y recorrido habitual.
Comentarios