Amigos de Morena Rial detenidos por robos en la Costa Atlántica

La Policía bonaerense desarticuló una banda integrada por allegados a la influencer Morena Rial, quien permanece detenida desde el verano pasado por participar en robos en el Conurbano. En esta ocasión, varios de sus amigos fueron capturados en la Costa Atlántica acusados de realizar entraderas y utilizar tarjetas sustraídas para cometer estafas.

El procedimiento se llevó a cabo en Costa del Este, donde efectivos policiales arrestaron a cinco personas que, según la investigación, aprovechaban la ausencia de los dueños de casas de veraneo para ingresar y sustraer dinero u objetos de valor.

Entre los detenidos figura Agustina Soplan, abogada de 26 años que en su momento se desempeñó como vocera de Rial ante los medios. Los otros integrantes de la banda fueron identificados como Brian Rodrigo Contreras (32), Eric Sebastián David Cañete (31), Nahuel Leonardo Segovia Guillen (29) y Evelin Denise Martínez (25), todos residentes del conurbano bonaerense. Se sospecha que operaban en Costa del Este, Aguas Verdes y localidades cercanas.

Mientras tanto, Morena —hija del periodista Jorge Rial— continúa alojada en la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena. Está imputada por “robo doblemente agravado por haberse cometido en poblado y en banda y mediante efracción”, en relación con tres hechos ocurridos los días 18 y 19 de enero de 2025 en Villa Adelina, Martínez e Ituzaingó.