Fallecimiento por hantavirus en Arrecifes: ya son cinco las víctimas en la provincia

Un nuevo caso de hantavirus se registró en la zona rural de Arrecifes, donde una persona perdió la vida. El hecho generó gran preocupación en la comunidad y volvió a encender las alarmas en la provincia de Buenos Aires, que acumula cinco muertes en el último mes a causa de esta enfermedad de elevada peligrosidad.

La Municipalidad de Arrecifes confirmó el deceso y señaló que el diagnóstico se conoció el martes por la tarde. Tras la noticia, se activaron de inmediato los protocolos sanitarios: investigación epidemiológica, seguimiento de contactos cercanos y medidas de prevención.

Este quinto fallecimiento ocurre en un contexto de incremento de contagios en distintas regiones del país. Días atrás, en General Belgrano murió una niña de 10 años, sumándose a otros tres casos fatales: un hombre de 59 años oriundo de Chacabuco que había estado internado en Junín en diciembre, un joven de 14 años en San Andrés de Giles y un hombre de 33 años en Mar del Plata.

Según el último informe del Ministerio de Salud de la Nación, las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires atraviesan un brote de hantavirus desde julio de 2025. El reporte, que abarca hasta la primera semana de enero, contabiliza 58 contagios, de los cuales el 57% se concentran en la región centro.

En Buenos Aires, los números preocupan: se registraron 35 casos, el doble que en 2024. De ellos, 12 personas fallecieron, lo que representa una tasa de letalidad del 34%.

Ante esta situación, el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires (CVPBA) instó a la población a informarse sobre las formas de transmisión y reforzar las medidas de prevención.

Recomendaciones para prevenir el hantavirus