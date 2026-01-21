Cronograma de móviles de castración y vacunación antirrábica

Móviles de castración:

Móvil 2: Delegación Norte (Vieytes 2700) – Turnos: 4500459 (de 8 a 14 hs)

Móvil 3: Parque Independencia (entrando por Balboa y Munilla) – Turnos: 4560139 (de 8 a 14 hs)

Móvil 4: Unidad Veterinaria de Villa Serra (Tarija 1350). Turnos: 4560139 y POR ORDEN DE LLEGADA (sin turno previo) lunes, martes, jueves y viernes de 8 a 9 hs, hasta completar 10 cupos.

Condiciones prequirúrgicas:

*A partir de los 6 meses

*Ayuno de alimento y agua de 12 hs.

*Perras NO pueden estar en celo

*Hembras: tienen que haber pasado dos meses desde la última parición y sin leche en las mamas.

Vacunación antirrábica:

Este jueves, de 11 a 15 en el Parque Independencia.

Además, se aplican en los móviles de castración de lunes a viernes de 12 a 13. En ese horario también se puede realizar consultas post-quirúrgicas.

Atención primaria: