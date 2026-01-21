miércoles, enero 21, 2026
Cronograma de móviles de castración y vacunación antirrábica

Debora Pedreira

Móviles de castración:

  • Móvil 2: Delegación Norte (Vieytes 2700) – Turnos: 4500459 (de 8 a 14 hs)
  • Móvil 3: Parque Independencia (entrando por Balboa y Munilla) – Turnos: 4560139 (de 8 a 14 hs)
  • Móvil 4: Unidad Veterinaria de Villa Serra (Tarija 1350). Turnos: 4560139 y POR ORDEN DE LLEGADA (sin turno previo) lunes, martes, jueves y viernes de 8 a 9 hs, hasta completar 10 cupos.

Condiciones prequirúrgicas:

*A partir de los 6 meses
*Ayuno de alimento y agua de 12 hs.
*Perras NO pueden estar en celo
*Hembras: tienen que haber pasado dos meses desde la última parición y sin leche en las mamas.

Vacunación antirrábica:

  • Este jueves, de 11 a 15 en el Parque Independencia.

Además, se aplican en los móviles de castración de lunes a viernes de 12 a 13. En ese horario también se puede realizar consultas post-quirúrgicas.

Atención primaria:

  • Lunes a viernes, de 10 a 12.30 hs en la Unidad Sanitaria Veterinaria de Villa Serra (Tarija 1350).
