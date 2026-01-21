El Parlamento Europeo detuvo el acuerdo con el Mercosur y lo remitió al Tribunal de Justicia

El Parlamento Europeo decidió enviar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el tratado de libre comercio firmado con el Mercosur, tras una ajustada votación realizada en Estrasburgo. En la previa, varios eurodiputados habían anticipado que el resultado sería muy reñido.

La moción fue aprobada por 334 votos contra 324, lo que implica que el máximo órgano judicial del bloque, con sede en Luxemburgo, deberá evaluar si el acuerdo rubricado recientemente en Paraguay se ajusta a los tratados de los 27 Estados miembros.

Desde la Comisión Europea, el vocero Olof Gill cuestionó la decisión y sostuvo que “las objeciones planteadas no tienen fundamento”. Aun así, recordó que el Ejecutivo comunitario tiene la posibilidad de aplicar el pacto de manera provisional.

Gill subrayó que las dudas planteadas no son nuevas y ya se habían discutido en otros convenios comerciales, como el firmado con Chile. Tras la votación, adelantó que el tema probablemente sea tratado por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en una cumbre extraordinaria prevista para el jueves, inicialmente convocada para debatir las relaciones con Estados Unidos.

Consultado sobre la posibilidad de implementar el acuerdo antes de que se pronuncie el TJUE, Gill señaló que la Comisión continuará dialogando con los eurodiputados para explicar la relevancia del tratado, tanto en términos económicos como en su aporte a la posición geopolítica de la Unión Europea.

El debate gira en torno a la legalidad del mecanismo de reequilibrio incluido en el acuerdo, que algunos legisladores consideran riesgoso para la autonomía regulatoria de la UE. También se cuestiona la base jurídica utilizada para su aprobación, que habilita la ratificación de los capítulos comerciales sin necesidad de pasar por los parlamentos nacionales.

El TJUE anticipó que su dictamen podría demorar entre 18 y 24 meses, aunque aclaró que tiene la facultad de dar prioridad a ciertos pedidos si las circunstancias lo requieren.

Francia, principal opositor al tratado, celebró la resolución del Parlamento. La cancillería del país encabezado por Emmanuel Macron calificó el voto como “coherente con la postura francesa”, que rechaza el acuerdo. Agricultores franceses se manifestaron frente a la Eurocámara para respaldar la decisión y exigir que la Justicia se pronuncie sobre la validez del pacto.