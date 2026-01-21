miércoles, enero 21, 2026
El oro marcó un nuevo récord: cómo impacta en la Argentina

Debora Pedreira

El valor del oro continúa en ascenso y registró un récord histórico al ubicarse en US$4887 por onza, impulsado por las tensiones comerciales globales y en la antesala del discurso de Donald Trump en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.

Durante la madrugada argentina, el metal precioso se acercó a los US$4900 tras un incremento superior al 2% respecto del cierre anterior. Analistas coinciden en que la barrera de los US$5000 será superada en breve, antes de lo que se había proyectado.

La fuerte suba del oro, que acumula un 13% de aumento en lo que va del año, refleja la creciente aversión al riesgo de los inversores, quienes se desprenden de acciones, bonos y otros activos más expuestos a la volatilidad geopolítica.

Además de ser considerado un refugio seguro, el oro es fundamental en la industria tecnológica. En 2025 su cotización se disparó más de 60%, el mayor salto en más de cuatro décadas.

El nuevo récord alcanzado este miércoles se da en un contexto de incertidumbre internacional y expectativa por las declaraciones de Trump en Davos.

La inquietud de los mercados se intensificó luego de que el presidente estadounidense anunciara que impondrá un arancel del 10% a los países que enviaron tropas a Groenlandia, tras manifestar su intención de anexar ese territorio a Estados Unidos.

La disputa por Groenlandia, junto con la amenaza de nuevos gravámenes y la advertencia de respuesta por parte de la Unión Europea, añadió un nuevo foco de tensión a la economía mundial.

