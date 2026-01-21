Proponen prohibir la circulación de vehículos en las playas de la provincia de Buenos Aires

En pleno verano, marcado por numerosos accidentes y la preocupación social por la salud de un niño internado, legisladores del bloque Unión y Libertad presentaron en la Legislatura bonaerense un proyecto que busca impedir el tránsito de motos, cuatriciclos y UTV en las playas de la provincia.

La iniciativa, impulsada por los senadores Sergio Vargas y Carlos Kikuchi, conocidos como “libertarios dialoguistas”, plantea un marco legal que prohíbe la circulación de vehículos motorizados en médanos y espacios recreativos, permitiendo su uso únicamente en casos de emergencia, operativos de seguridad o servicios públicos.

“Este proyecto responde al aumento de riesgos que genera la presencia de autos, motos y cuatriciclos en áreas compartidas por peatones, familias y turistas, donde se multiplican las situaciones de peligro y los antecedentes de siniestros que podrían haberse evitado”, señalaron los autores.

Además de la seguridad vial, la propuesta pone énfasis en la protección ambiental: el tránsito sobre los médanos acelera la erosión, afecta la flora y fauna autóctona y altera el equilibrio natural que resguarda la costa frente a fenómenos climáticos extremos.

El debate surge tras el grave accidente que sufrió Bastián Jerez, un niño que permanece internado en Mar del Plata luego de un siniestro en los médanos de Pinamar. A este caso se suman otros episodios recientes, como el de un joven de 27 años que resultó herido en Villa Gesell tras volcar con un cuatriciclo en una zona de dunas.