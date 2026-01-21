miércoles, enero 21, 2026
Recomendaciones para prevenir golpes de calor

Debora Pedreira

Las altas temperaturas del verano representan un desafío para la salud de las personas, especialmente de los niños, adultos mayores y también de las mascotas. La exposición prolongada al sol y el calor extremo pueden provocar deshidratación, golpes de calor y otros problemas que ponen en riesgo el bienestar. Por eso, es fundamental adoptar medidas de prevención simples pero efectivas que ayuden a mantener el cuerpo fresco, hidratado y protegido. A continuación, se detallan recomendaciones prácticas para cuidar a toda la familia —incluidos los más pequeños y los animales domésticos— y reconocer los síntomas de alerta que requieren atención médica inmediata.

  • Beber abundante líquido (preferentemente agua o jugos naturales) durante todo el día, aún cuando no se tenga sensación de sed.
  • Consumir alimentos frescos como frutas y verduras y evitar las comidas abundantes.
  • Evitar bebidas alcohólicas, muy azucaradas e infusiones calientes.
  • Vestir ropa cómoda, liviana y de colores claros.
  • No realizar ejercicios físicos en ambientes calurosos. Tomar líquido antes de comenzar cualquier actividad al aire libre.
  • Bañarse o mojarse con frecuencia.
  • Protegerse del sol poniéndose un sombrero o usando una sombrilla y usar cremas de
    protección solar (SPF en inglés), factor 20 o más, los niños deben utilizar pantalla total.

Cuidados para lactantes y niñas y niños pequeños:

  • Darle el pecho con más frecuencia.
  • Trasladarlos a lugares frescos y ventilados.
  • Ducharlos o mojarles todo el cuerpo con agua fresca.
  • Evitar completamente la exposición al sol de los menores de un año.

Cuidados para perros y gatos:

  • No dejarlos nunca dentro de un coche encerrado: solo unos minutos lo convierten en una trampa mortal.
  • En verano y sobre todo en las horas centrales del día, deben pasar el mínimo tiempo al sol y siempre con alguna sombra.
  • Cuando hace calor sacarlos a pasear a primera y última hora. Si salen al mediodía que sea a hacer sus necesidades.
  • Dejarles siempre un cuenco con agua para que puedan beber y no se deshidraten.
  • Evitar que hagan ejercicio en las horas de más calor.

Síntomas del golpe de calor:

  • Temperatura corporal mayor a los 39 grados.
  • Sudor excesivo.
  • Sensación de sed.
  • Náuseas y vómitos.
  • Taquicardia.
  • Otros síntomas de alerta son el pulso fuerte y rápido, dolor de cabeza, la sensación de fatiga, calambres musculares, convulsiones y respiración alterada.

¿Qué hacer si se presentan estos síntomas?

Es imprescindible acceder rápidamente a una consulta médica y dar aviso al servicio de emergencias. Mientras tanto se puede ingerir una bebida rehidratante, pero nunca infusiones calientes ni muy dulces.

