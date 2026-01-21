Recomendaciones para prevenir golpes de calor

Las altas temperaturas del verano representan un desafío para la salud de las personas, especialmente de los niños, adultos mayores y también de las mascotas. La exposición prolongada al sol y el calor extremo pueden provocar deshidratación, golpes de calor y otros problemas que ponen en riesgo el bienestar. Por eso, es fundamental adoptar medidas de prevención simples pero efectivas que ayuden a mantener el cuerpo fresco, hidratado y protegido. A continuación, se detallan recomendaciones prácticas para cuidar a toda la familia —incluidos los más pequeños y los animales domésticos— y reconocer los síntomas de alerta que requieren atención médica inmediata.

Beber abundante líquido (preferentemente agua o jugos naturales) durante todo el día, aún cuando no se tenga sensación de sed.

Consumir alimentos frescos como frutas y verduras y evitar las comidas abundantes.

Evitar bebidas alcohólicas, muy azucaradas e infusiones calientes.

Vestir ropa cómoda, liviana y de colores claros.

No realizar ejercicios físicos en ambientes calurosos. Tomar líquido antes de comenzar cualquier actividad al aire libre.

Bañarse o mojarse con frecuencia.

Protegerse del sol poniéndose un sombrero o usando una sombrilla y usar cremas de

protección solar (SPF en inglés), factor 20 o más, los niños deben utilizar pantalla total.

Cuidados para lactantes y niñas y niños pequeños:

Darle el pecho con más frecuencia.

Trasladarlos a lugares frescos y ventilados.

Ducharlos o mojarles todo el cuerpo con agua fresca.

Evitar completamente la exposición al sol de los menores de un año.

Cuidados para perros y gatos:

No dejarlos nunca dentro de un coche encerrado: solo unos minutos lo convierten en una trampa mortal.

En verano y sobre todo en las horas centrales del día, deben pasar el mínimo tiempo al sol y siempre con alguna sombra.

Cuando hace calor sacarlos a pasear a primera y última hora. Si salen al mediodía que sea a hacer sus necesidades.

Dejarles siempre un cuenco con agua para que puedan beber y no se deshidraten.

Evitar que hagan ejercicio en las horas de más calor.

Síntomas del golpe de calor:

Temperatura corporal mayor a los 39 grados.

Sudor excesivo.

Sensación de sed.

Náuseas y vómitos.

Taquicardia.

Otros síntomas de alerta son el pulso fuerte y rápido, dolor de cabeza, la sensación de fatiga, calambres musculares, convulsiones y respiración alterada.

¿Qué hacer si se presentan estos síntomas?

Es imprescindible acceder rápidamente a una consulta médica y dar aviso al servicio de emergencias. Mientras tanto se puede ingerir una bebida rehidratante, pero nunca infusiones calientes ni muy dulces.