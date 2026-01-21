Boca reorientó su búsqueda y apunta a sumar dos nombres en el mercado

Boca Juniors decidió cambiar la estrategia en este mercado y analiza la incorporación de dos jugadores para reforzar el plantel dirigido por Claudio Úbeda, luego de que se frustrara la llegada de Marino Hinestroza y no prosperaran las gestiones con San Lorenzo por Alexis Cuello y Gastón Hernández.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, Juan Román Riquelme tomó un rol activo y ya inició conversaciones con Ángel Romero, con quien mantiene una relación cercana. El delantero paraguayo, libre tras su salida de Corinthians, aparece como una alternativa viable desde lo económico, ya que el club únicamente debería negociar su contrato.

Para concretar su arribo, Boca necesita liberar un cupo de extranjero, situación que se resolvería con la desvinculación de Bruno Valdez. El defensor, que aún tenía un año de contrato, busca continuar su carrera en Cerro Porteño. Una vez confirmada esa salida, el “Xeneize” planea ofrecerle a Romero un vínculo por dos temporadas.

En paralelo, Boca también consultó condiciones en Banfield por Rodrigo Auzmendi, atacante de 25 años y 1,91 metros, que suma 4 goles en 15 partidos con el “Taladro”. Aunque todavía no se presentó una propuesta formal, el interés creció debido a que el equipo no cuenta con centrodelanteros en plenitud: Merentiel, Cavani y Milton Giménez se encuentran lesionados.

De esta manera, mientras las negociaciones con San Lorenzo por Cuello siguen estancadas, Boca busca resolver su déficit ofensivo con una solución inmediata como Romero y una alternativa a futuro con Auzmendi, en un mercado que hasta ahora ha sido esquivo y sin incorporaciones confirmadas.