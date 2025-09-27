Fuerte temporal en General Pico generó varios inconvenientes

Un intenso temporal de viento y lluvia azotó ayer a General Pico y ocasionó diversos inconvenientes en la ciudad y sus alrededores.

La principal consecuencia fueron las caídas de árboles y ramas de gran porte, lo que demandó la intervención de personal de emergencias.

Uno de los incidentes más relevantes ocurrió sobre la Ruta Provincial N°1, frente al Parque Apícola, donde un árbol de grandes dimensiones se desplomó sobre la calzada, interrumpiendo por completo la circulación.

Mientras los bomberos se abocaban a trozar el tronco y las ramas para despejar el camino, los efectivos policiales colaboraron en la remoción de los restos y en la organización del tránsito para evitar accidentes.

Además de este hecho en la ruta, se registraron caídas de plantas en distintos puntos del radio urbano de General Pico, aunque sin reportarse, hasta el momento, daños mayores o personas heridas.

Las autoridades continúan evaluando la situación y solicitan a los vecinos circular con precaución. (infopico.com.ar)