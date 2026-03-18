Cómo está la mujer de 95 años que estaba sola en un hospital de Bahía Blanca

María Cirila, la mujer de 95 años que estaba sola en el HAM, continúa alojada en el nosocomio, mientras se aguarda una resolución sobre su futuro, según informó Ana Zanconi.

Según indicó, la adulta mayor “está muy bien”, acompañada por voluntarias y con sus necesidades cubiertas.

Tras señalar que María Cirila recuperó el apetito y sonríe, Zanconi informó que recibió llamados de personas interesadas en adoptarla y de geriátricos que ofrecieron alojamiento, incluido uno que se comunicó con PAMI para brindar estadía sin costo.

“Quizás para el fin de semana le consigan un hogar, eso es lo que circula por el pasillo del hospital. Me llamaron y me escribieron cientos de personas queriéndola adoptar. También se comunicaron de muchos geriátricos y uno de los mejores hasta se comunicó con PAMI para ofrecer gratis la estadía de María. (Desde el organismo) le dijeron gracias y que lo van a tener en cuenta”, contó Zanconi.

Zanconi explicó además que la mujer continúa a la espera y que los trámites no se aceleraron.