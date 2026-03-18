miércoles, marzo 18, 2026
Policiales

Demoran a un hombre que registraba un comparendo compulsivo

De La Bahía Noticias

Un hombre de 33 años fue demorado por la Policía en la intersección de las calles Estomba y Aguado.

El acusado, identificado como Tomás Enrique Fernández, registraba un comparendo compulsivo en una causa caratulada como robo, solicitado el 4 de diciembre de 2025 por el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

En el mismo procedimiento fue detenido Franco Emmanuel Albertella (29), quien al momento de su identificación no presentaba documentación que acreditara su identidad.

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