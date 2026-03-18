miércoles, marzo 18, 2026
Policiales

Detienen a un joven tras evadir un operativo policial

De La Bahía Noticias

Un joven de 18 años fue aprehendido por el delito de desobediencia el martes en el marco de un operativo contra motochorros realizado en Bahía Blanca.

Se detalló que personal de la comisaría Segunda y de la UPPL interceptó a Gonzalo Manuel Benítez en la intersección de las calles Sixto Laspiur y Paraná.

Según se informó, el joven circulaba en una motocicleta Keller 110cc gris sin dominio y evadió un control policial previo.

El rodado fue secuestrado por personal de Tránsito municipal.

Interviene la Unidad Fiscal de Instrucción y Judicial Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

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