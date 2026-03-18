Secuestran 13 motos y demoran personas en operativos policiales

Personal de la Comisaría Segunda realizó ayer un operativo policial junto a efectivos de UPPL, Caballería y control de Tránsito Urbano.

El procedimiento se llevó a cabo en las intersecciones de Charlone y Sixto Laspiur, y de Urquiza y López Francés, entre las 18 y las 21.

Como resultado, se secuestraron 13 motocicletas por infracciones y por falta de documentación obligatoria para circular.

Además, varias personas fueron demoradas por registrar impedimentos con la justicia.