Secuestran 13 motos y demoran personas en operativos policiales
Personal de la Comisaría Segunda realizó ayer un operativo policial junto a efectivos de UPPL, Caballería y control de Tránsito Urbano.
El procedimiento se llevó a cabo en las intersecciones de Charlone y Sixto Laspiur, y de Urquiza y López Francés, entre las 18 y las 21.
Como resultado, se secuestraron 13 motocicletas por infracciones y por falta de documentación obligatoria para circular.
Además, varias personas fueron demoradas por registrar impedimentos con la justicia.
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