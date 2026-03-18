Anuncian cortes de energía en cuatro sectores de Bahía Blanca

La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en cuatro sectores de Bahía Blanca.

– de 8:30 a 10 en el cuadrante comprendido por las calles: Indiada, Gambartes, Misioneros, Bullrich.

– de 8:30 a 12 en el cuadrante comprendido por las calles Don Bosco, Calvento, Belisario Roldán, Santa Cruz.

– de 8:30 a 12:30 en el cuadrante comprendido por las calles Teniente Farías, Chile, Pueyrredón, Montevideo.

– de 9 a 16 en el cuadrante comprendido por las calles: 9 de Julio, Bravard, Cerro de la Caballada, Güemes.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.