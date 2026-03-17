A medio siglo del golpe de Estado, 1.231 personas fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad desde 2006

Tribunales de todo el país dictaron 361 sentencias en causas por crímenes de lesa humanidad, en las que condenaron a 1.231 personas y absolvieron a 250 desde la reapertura de los juicios en 2006.

En el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, hay 12 juicios en curso.

El relevamiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad señala que actualmente hay 504 personas detenidas por estos crímenes, de las cuales 425 se encuentran en prisión domiciliaria.

De las restantes, 61 están alojadas en la Unidad Penitenciaria N°34, que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo, y 18 en diferentes establecimientos carcelarios.

En este contexto, 1.582 personas investigadas permanecen en libertad. En 2026, la brecha entre privados/as de la libertad y libres es la mayor del registro histórico que lleva la procuraduría desde 2015, provocada por la sostenida reducción de la cantidad de personas detenidas.

Mientras tanto, en la etapa de investigación preliminar se encuentran en trámite 282 causas.

Tanto en estas causas como las que están en debate, la cantidad de personas procesadas es de 292.

En los expedientes en investigación hay 517 personas imputadas por fiscales, que aún no han sido intimadas, y otras 76 que fueron indagadas y aguardan la resolución de su situación procesal.

La cantidad de prófugos se mantiene estable respecto de registros anteriores, con 33.