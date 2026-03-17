El mensaje que compartió Milei sobre la inflación mayorista

Luego de que el Indec hiciera público, en la tarde del martes, que la inflación mayorista fue de 1 % durante febrero, el Presidente celebró mediante varios posteos en su cuenta oficial de X.

En uno de esos posteos, Milei escribió “Tsunami de chanes” y citó el mensaje de un tuitero oficialista: “Siendo mas precisos, la inflación mayorista mensual dió 0,979 %. Asi que la inflación arrancó con 0, antes de agosto. El Presidente nuevamente tuvo razón”.

La inflación mayorista fue de 1% en febrero y registró una desaceleración de 0,7 puntos porcentuales respecto a la medición de enero.

A la vez, evidenció una variación interanual de 25,6% y una suba acumulada de 2,7% en el primer bimestre.

De esta manera, la cifra mensual quedó por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que había arrojado un 2,9% para el segundo mes de 2026.