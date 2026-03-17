Irán advirtió que el estrecho de Ormuz no volverá a funcionar como antes de la guerra

Un funcionario iraní advierte que la situación en el estrecho de Ormuz “no volverá a ser como antes de la guerra”.

En una breve publicación en X, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, escribió que la situación en el estrecho de Ormuz “no volverá a ser como antes de la guerra”. No ofreció más detalles.

El bloqueo efectivo del tráfico marítimo a través de esta ruta vital ha tenido consecuencias significativas para la economía mundial, provocando un aumento vertiginoso de los precios del petróleo y el gas.

Donald Trump ha estado presionando (sin éxito) a los aliados de la OTAN y a otros países para que ayuden a Estados Unidos a asegurar esta vía marítima crucial, pero el entusiasmo de otros países que no desean participar en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha sido escaso.