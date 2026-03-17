San Lorenzo: Damián Ayude fue despedido después de la dura derrota ante Defensa y Justicia

Damián Ayude fue despedido como entrenador de San Lorenzo después de la dura derrota ante Defensa y Justicia.

A pesar de haber renovado su contrato recientemente, la dirigencia decidió terminar su ciclo.

Alan Capobianco se hará cargo interinamente del equipo.

Se busca un reemplazante, pero surge el debate sobre si la Comisión transitoria debería contratar un nuevo entrenador sabiendo que pronto habrá elecciones.

Se barajan varios nombres para el puesto.