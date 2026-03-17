martes, marzo 17, 2026
Nacionales

El municipio de Villarino alertó sobre acumulación de agua en el camino de La Mascota

De La Bahía Noticias

El Municipio de Villarino informó que, debido a las últimas lluvias, se registró acumulación de agua en el camino de La Mascota, a la altura del campo de Guarro, en el sector de Arroyo Chico.

El paso no se encuentra completamente cortado, pero está afectado, por lo que se solicita circular con precaución.

En el lugar se colocó señalización preventiva, dijeron fuentes oficiales.

Desde el municipio indicaron que, una vez finalizado el temporal, se avanzará con los trabajos de reparación correspondientes.

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